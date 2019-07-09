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“1 kan 3 can kurtarır”

Türk Kızılayı gezici kan bağışı aracı Ortaköy’de bağış toplamaya gitti.

“1 kan 3 can kurtarır”

Türk Kızılayı gezici kan bağışı aracı Ortaköy’de bağış toplamaya gitti.

09 Temmuz 2019 Salı 23:22
“1 kan 3 can kurtarır”

Çorum iline ait Gezici Kan Bağışı aracı ise Ortaköy İlçesinde konuşlandırılarak gönüllü olarak kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan kan aldı.

Bağışta bulunan Belediye Başkanlığı personeli adına açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Cemil Suna, gönüllü kan bağışının önemi konusunda kamu bilincinin artırılması gerektiğini belirtirken, “Kan tedariki ve kan bağışı konularını içerecek kamu spotları hazırlanarak topluma anlatılması gerek, kan nakli bekleyen bir çok hasta zamanında güvenli kana ulaşamamakta tedavi aşamasında zorluklar çekmektedir. Bizlerde toplumun birer ferdi olarak kan bağışında bulunmak ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu konuda destek vermemiz gerekmektedir” dedi. (Haber Servisi)

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