1 Haziran “kara gün” olmasın!

Başlangıçta piyasayı kilitleyen, daha sonra rahatlama sağlanan çek düzenlemesi ile ilgili sürenin sonuna gelinirken, 1 Haziran’da çeklerin arkasının yazılacak olması nedeniyle, borçluları yeniden bir telaş sardı.

Gazetemize bu konudaki rahatsızlıklarını ileten esnaf ve işletme sahipleri, aylardır iş yapamadıklarını, Ramazan Bayramı’ndan sonraki iki haftalık sürede de biriken borçlarını karşılayacak düzeyde satış yapamadıklarını belirterek, “Bu gidişle 1 Haziran pek çok esnaf için kara bir gün olabilir. Elbette çek alacaklılarının haklarını da korumak gerekir, ama borçluların ticari hayatını bitirecek bir sona da meydan verilmemelidir. Devlet desteğiyle bu soruna bir çözüm bulunması kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadesini kullandılar.

(Haber Merkezi)

