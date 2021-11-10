“09.05”te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla anıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Çorum’da da yurttaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına saygı duruşunda bulundu. Cadde ve sokaklarda hayat bir dakikalığına durdu, sürücüler kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

(Taner ŞİMŞEK)

