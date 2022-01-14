 “0-18 yaş Çocuk Hizmetleri ve Koruyucu Uygulamalar” eğitimi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik konferans gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir'in açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, Sosyal Hizmet Uzmanı Çocuk Koruma Kanunu İl Sekretarya Sorumlusu Şükran Uzun, Psikolog Hande Şentürk, Avukat Ayşen Avcıl ve Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Nur Atalay konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasında ortak paydası ve hizmet odağı çocuklar ve gençler olan iki kurumun işbirliğinin önemine değinen Tahir Demir, koordinasyonun ve iletişimin artmasıyla ilimizde çocuklara yönelik hizmetlerin niteliğinin artacağını ve daha etkin bir çocuk koruma sisteminin destekleneceğini belirtti.

“Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Mevzuatı, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler, Çocuğa Yönelik Suç ve İstismarın Önlenmesi, Çocuk Hizmetleri” başlıklarının detaylandırıldığı konferansa katılım yüksek oldu.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan faaliyete il merkezinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar yüz yüze ilçelerde görev yapan personeller de uzaktan katılım sağladı.

(Aliye ÖNCEL)

