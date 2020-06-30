Vali Çiftçi’den Dodurga ziyareti

Dodurga Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Çiftçi, lavanta, adaçayı, kekik, melisa, papatya, tıbbi nane, ekinezya ve sarı kantaron bitkilerinin yetiştirildiği alanı gördü.

Vali Mustafa Çiftçi, İlçe ziyaretinde Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı da ziyaret ederek bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)