Vali Çiftçi’den Dodurga ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, ilçe gezileri kapsamında Dodurga’yı ziyaret ederek Yeniköy Köyü’nde vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
Dodurga 30.06.2020, 19:07
3
Dodurga Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Çiftçi, lavanta, adaçayı, kekik, melisa, papatya, tıbbi nane, ekinezya ve sarı kantaron bitkilerinin yetiştirildiği alanı gördü.
Vali Mustafa Çiftçi, İlçe ziyaretinde Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı da ziyaret ederek bilgiler aldı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2020
|İmsak
|03:08
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24