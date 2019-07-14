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Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

14 Temmuz 2019 Pazar 18:42
Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceği ve satışının yapılacağı bilgisine ulaşmış, bunun üzerine bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda 990 adet ecstasy, bin 50 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 TL, 100 Avustralya doları ve 50 Amerikan doları ele geçirilirken; V.O.Ç., S.Y., O.H., Ö.M.Ç. ve M.Ö. adlı şahıslar gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan O.H., Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, V.O.Ç., S.Y., Ö.M.Ç. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Son Güncelleme: 14.07.2019 18:43
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