Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz Hint keneviri yetiştiren kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 590 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 6,6 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.