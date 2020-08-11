Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 590 kök Hint keneviri ile 6,6 kilogram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirildi. 

Dodurga 11.08.2020, 16:44
162
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz Hint keneviri yetiştiren kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 590 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 6,6 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 04:02
Güneş 05:40
Öğle 12:50
İkindi 16:41
Akşam 19:51
Yatsı 21:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@