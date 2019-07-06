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Unutulmaz bir gün geçirdiler

Dodurga Akkaya Köyü Birleştirilmiş İlköğretim Okulu (BSİO) öğrencileri unutulmaz bir gün geçirdi.

Unutulmaz bir gün geçirdiler

Dodurga Akkaya Köyü Birleştirilmiş İlköğretim Okulu (BSİO) öğrencileri unutulmaz bir gün geçirdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 01:06
Unutulmaz bir gün geçirdiler

Dodurga İlçesi’nin en uzak köyü olan Akkaya’da okuyan BSİO öğrencileri Çorum ve Oğuzlar Barajın da çeşitli etkinliklere katılarak, gönüllerince eğlendiler. Bu etkinlikle yaz tatilinde eğlenme, dinlenme gezi etkinliğinde öğrenciler yakın çevrelerini daha iyi tanıma fırsatı buldu.

Gezide ilçe Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ali Köksal öğrencilere kitap hediye etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Kaymakamı Işık, okumanın önemine değinerek, “Başarımı kitap okumaktan haz duymama borçluyum. Kitapları okuyunca arkadaşlarınızla mutlaka değiştirmelisiniz dedi.

Geziden oldukça memnun kalan öğrenciler ise hediyelerden dolayı Kaymakam Işık’a teşekkür etti.

(Bülent USLU)

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