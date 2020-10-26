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Tahtasız, Dodurgalılarla istişare yaptı

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ilçe ziyaretlerini Dodurga ile sürdürdü.

Dodurga 26.10.2020, 20:20
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Tahtasız, Dodurgalılarla istişare yaptı

Dodurga’da kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, ayrıca yarım bırakılmış yatırımları yerinde inceleyerek, bir an önce tamamlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Tahtasız ve beraberindekiler, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Göker’i makamlarında ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar hakkında istişarelerde bulundu.

Tahtasız ayrıca ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlar hakkında bilgi aldı.

Dodurgalılar genel olarak arazi toplulaştırma sorunlarını ileterek, köylerin tarımsal sulama yatırımlarına önem verilmesini, verimli toprakların suyla buluşturulmasını, istihdam artırıcı yatırımlara öncelik tanınmasını istedi.

Tahtasız’a Dodurga ziyaretinde; İlçe Başkanı Mustafa Biçer, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, parti yöneticileri; Duran Arslan, Ali Bükücü, Kemal Börekrçi ile Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke eşlik etti.

(Haber Merkezi)

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