Su kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı

Edinilen bilgiye göre Berk köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karacayı boğulmaktan kurtardı. Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenince doğaya salındı.