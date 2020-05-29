Su kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı
Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyü yakınlarındaki sulama kanalına düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dodurga 29.05.2020, 15:02
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Edinilen bilgiye göre Berk köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karacayı boğulmaktan kurtardı. Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenince doğaya salındı.
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