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“Spor yapanlar daha sosyal”

Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘’Gençliğimiz Geleceğimiz, Şehitlerimiz Varlığımız Projesi’’ hayata geçirildi.

“Spor yapanlar daha sosyal”

Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘’Gençliğimiz Geleceğimiz, Şehitlerimiz Varlığımız Projesi’’ hayata geçirildi.

01 Kasım 2019 Cuma 22:07
“Spor yapanlar daha sosyal”

Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 2019-M-228 protokol no’lu ‘’Gençliğimiz Geleceğimiz, Şehitlerimiz Varlığımız’’ adlı projenin açılış toplantısı yapıldı.

Proje açılış toplantısına kulüp başkanı Mustafa Aydoğdu, kulüp yönetim kurulu üyeleri Ferhat Bağcı, Hamdi Soysal, proje koordinatörü Aykut Aydoğdu ve proje danışmanı Mustafa Çınar katıldı.

Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu başkanı Mustafa Aydoğdu yaptığı açıklamada,

Proje ile Dodurga’da günümüzün ve yarınların teminatı olan geçler ile yarının gençleri olacak olan ve bayrağı devralacak çocukların milli bir ruh ve disiplin içerisinde yetişmelerini sağlayarak şehitlik makamı değerinin ve şehitlerin varlığımız için önemini kavratabilmenin amaçlandığını ifade etti.

İdeal ile gerçek arasındaki çelişkinin büyümesinin toplumun ve gencin ruh sağlığını tehdit etiğini belirten Aydoğdu, son zamanlarda, sporcuların kişiliklerinin araştırıldığı çalışmalar da üzerinde hassasiyetle durulan bir noktanın da bir spor faaliyeti sonucunda “Benlik tasavvurunun” ne gibi bir değişikliğe uğrayacağı konusuyla ilgili olduğunu ifade etti. Bu bağlamda spor yapanlar ile spor yapmayanların kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırmada, genç performans sporcuları ile sporcu olmayanları karşılaştırdığında spor yapanların yapmayanlara göre daha çalışkan, daha canlı, ilişki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koşullarda ortama uymalarının daha iyi olduğunun belirlendiğini anlatan Aydoğdu, ayrıca spor yapanların yapmayanlara göre daha dışa dönük ve duygusal olarak dengeli olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Aydoğdu, ‘’Gençliğimiz Geleceğimiz, Şehitlerimiz Varlığımız’’ adlı projenin Çorum’da bu alanda ki farkındalığı artırmaya büyük katkılarının olacağını belirtti.(Haber Merkezi)

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