Şehit Ali Şirin için mevlid okutuldu

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 2017 yılında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin için şehadetinin yıldönümünde Dodurga İlçesi’ne bağlı Dikenli Köyü’nde mevlid okutuldu.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in de köyü olan Dikenli’de Soğukeşme Mahallesi’nde bir araya gelen konuklar, şehit Ali Şirin’in ruhu için dua okudu.

Mevlide Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikenli Köyü Muhtarı Murat Şahin, Yeniköy Muhtarı Mehmet Güler, Kirenci Köyü Muhtarı Fehmi Sever, şehidin babası Mustafa Şirin ile bazı davetliler katıldı. (Haber Merkezi)

