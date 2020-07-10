Orman yangını korkuttu

Yangın Dodurga ilçesine bağlı Çatar Köyü mevkisinde Fındıcak Dağı'nda çıktı. Öğleden sonra ormanlık alanda dumanların çıktığını gören yangın gözetleme kulesindeki görevliler Osmancık Orman Bölge Şefliğine haber verdiler. Ardından son hızla yangın yerine hareket eden yangın söndürmede görevli ekip ormanlık alana intikal etti.

Yangın çıkan yerin sarp dik oluşu ve yolun olmayışı ekiplere zor anlar yaşatsa da yangına kısa sürede müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı alanda ne kadar ağacın yandığı tespit edilemezken, ekipler tarafından araştırma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)