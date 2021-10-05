Mustafa Aydın Kosova'da

Başkan Mustafa Aydın’ın Kosova'da bir dizi programa katılacağı öğrenildi. Aydın, Kosova'da ilk olarak Osmanlı Padişahlarından 1. Murat Han'ın türbesini de ziyaret etti.

Mustafa Aydın, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

(Haber Merkezi)

