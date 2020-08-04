Mehmetdede Tekke köylüleri tedirgin!..

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bölge halkının ve köylülerin çalışmalardan rahatsız olması ve bazı endişeleri üzerine; MTA ekiplerin yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak Vali Mustafa Çiftçi ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’tan bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre; bölgede altın, gümüş, antimon, bakır ve molibden madenlerinin araması yapılırken, rezerv olup olmadığının tespiti yapılacak. İhaleyi alan firma şantiye kurulumunu tamamladıktan sonra bölgede rezerv araştırması yapacak. Köy halkı ise sondaj çalışmalarından sonra köye tesis kurulabileceğini, böylelikle tarım ve meyvecilik üretiminin sekteye uğrayacağını, tarım yapılabilecek arazinin azalacağını belirterek çalışmalardan rahatsız olmakta.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül ise durumu İlçe Kaymakamı ile görüştüklerini, bu bölgede geçmiş yıllarda da rezerv araştırması yapıldığını ancak herhangi bir sonuç alınamadığını, rezerv olup olmadığının henüz belli olmadığını, araştırmaların 15 yıl gibi uzun bir zaman alabileceğini, bu nedenle halkın tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.

(Haber Merkezi)