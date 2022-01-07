Kodek, Dodurga’da okulları ziyaret etti

Çorum İL Milli Eğitim İl Müdürü Abdullah Kodek, Dodurga’yı ziyaret etti.

Çorum Milli Eğitim İl Müdürü Kodek, ilçe ziyaretinde Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Ali Ağaoğlu Okul Öncesi Eğitim Birimi, Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Okullara gerçekleştirdiği ziyarette sınıfları dolaşarak öğrencilerin ders ve etkinliklerine katılan Milli Eğitim Müdürü Kodek, öğretmenler ile de eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenler ile sohbet eden görüş ve önerilerini dinleyen Kodek, “Bizim hedefimiz ülkemizin milli ve manevi amaçlarına hizmet ederek bizlere emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Bu hedef doğrultusunda her türlü gayreti gösteriyoruz. İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerinde emeği geçen tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

