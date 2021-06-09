Kitap kurtlarına ödül

Geçtiğimiz aylarda başlatılan ve ilçedeki öğrencilerin yüzde 85’inin katılım sağladığı “Keyifle Okuyoruz” projesi uyarınca en çok kitap okuyan 13 öğrenciler İlçe Kaymakamı Murat Karnap tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Projeye katılan tüm öğrencilere başarı belgesi de veren Kaymakam Murat Karnap öğrencilerle kitap üzerine sohbet ederek okumanın önemine değindi. Karnap, öğrencileri okumaya teşvik etmeyi amaçlayan projenin amacına ulaştığını da kaydetti.

(Haber Merkezi)

