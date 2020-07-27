Kamyonet yoldan çıkıp yol dışında kayaya çarptı

Dodurga'da sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yalpalar yapan 06 BG 4357 plakalı kamyonet yoldan çıktı. Asfalt yol kenarındaki yağmur suyu tahliyesi için yapılmış beton zemine çarpıp yoldan çıktı. Yol dışındaki kayalara çarpan kamyonet pikap sağ ön tekerleği akstan kırılınca durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kamyonet kaza sonrası hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. kaza yerine gelen çekici ile kaza yapan kamyonet yol dışından kaldırıldı.

(Mustafa ULUSOY)