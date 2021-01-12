Kahraman itfaiyecilere başarı belgesi

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dodurga ilçesine bağlı Berk Köyü’nde Adem Ünal’a ait samanlık ve hangarda meydana gelen yangında alevler arasında kalan 8 yavru ve anne köpeği kurtaran Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekip amiri Murat Tıraş ve itfaiye erleri Kamil Hombaç ile Ali Öremiş’e başarı belgesi verdi.

“ONUR DUYDUM”

Valilik’te düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, itfaiye teşkilatının büyük bir fedakarlık içinde çalışarak önemli bir hizmeti icra ettiğini belirtti. İtfaiye erlerinin can ve mal güvenliği için tetikte bekleyen kahramanlar olduğunu ifade eden Aşgın, şunları söyledi: “Kardeşlerimiz ateşlerin içerinden 8 yavru köpeği ve annelerini kurtarıyor. Onur duyucu bir davranış bu. Tüm itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Sayın Valimize de erlerimizi başarı belgesi ile ödüllendirdiği için teşekkür ediyorum.”

ÇİFTÇİ, TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Çiftçi, törende yaptığı açıklamada “İtfaiye görevlilerimiz çıkan yangında gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra samanlık kısmında gördükleri köpekleri salimen kurtardılar. Bundan dolayı hem Belediye Başkanımıza hem de itfaiye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.