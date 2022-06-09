Jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Dodurga’nın Dikenli köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Dodurga 09.06.2022, 19:15
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Toplantıda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarma’nın 7/24 görevde olduğu hatırlatıldı.
“Şiddete sıfır tolerans” prensibiyle icra edilen faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.
(Haber Merkezi)
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