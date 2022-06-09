Jandarma vatandaşları bilgilendiriyor

Toplantıda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarma’nın 7/24 görevde olduğu hatırlatıldı.

“Şiddete sıfır tolerans” prensibiyle icra edilen faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.

(Haber Merkezi)

