İsmail Çetinkaya babasını kaybetti

Dodurga Belediye Meclis Üyesi İsmail Çetinkaya’nın babası vefat etti.

Dodurga ilçesinin sevilen simalarından Hacı Hüseyin Çetinkaya hayatını kaybetti.

Belediye Meclis Üyesi İsmail Çetinkaya’nın babası olan Hacı Hüseyin Çetinkaya’nın cenazesi saat 14.00’de Cuma Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dodurga İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

