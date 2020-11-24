İlyas Börekçi toprağa verildi

Çorum'un tanınmış esnafından, Börekçiler Kömür ve Nakliyat sahibi İlyas Börekçi (65), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz ve Hüseyin Börekçi'nin ağabeyleri, Ahmet Börekçi'nin amcası, Halim, Harun ve Elvan Börekçi'nin babaları olan İlyas Börekçi'nin ölüm haberi sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi Dodurga İlçesine bağlı Berk Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenaze törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)