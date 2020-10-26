“Doğa katliamı önlenmelidir”

Beraberinde İlçe Başkanı Mustafa Biçer, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ve parti yöneticileriyle birlikte Dodurga’nın Alpagut Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız, yaşanan çevre sorunları hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, köyün kanalizasyon atıklarının 400-500 metrelik boru hattı ile dereye döküldüğünü, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında 110 bin TL harcanarak fosseptik tesisi yapıldığını, ancak atıkların tesise ulaşması için boru hattının yapılmadığını bildirerek, “atık suların dereye dökülmesi bir çevre katliamıdır. Yapılacak basit bir çalışmayla atık sular fosseptik tesisine verilebilir” diye konuştu.

Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ise kanalizasyon hattının bir an önce fosseptik tesisine bağlanmasını isteyerek, “Hafif bir rüzgârda bile tüm köyü pis kokular kaplıyor. Bu soruna çare bulunmalıdır” dedi.

(Haber Merkezi)