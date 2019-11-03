Dodurga’ya futbol sahası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı doğalgaz töreninde ilçenin diğer taleplerini sıralayan Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TKİ’ye ait ilçede atıl durumda bulunan sinema salonunun kendilerini tahsis edilmesi talebini Bakan Dönmez’e iletti. Başkan Aydın, binanın kendilerine iletilmesi halinde düğün ve toplantı salonu olarak kullanmayı amaçladıklarını ve böylelikle ilçenin bir eksikliğinin daha giderileceğini dile getirdi.

Aydın, yine TKİ tesisleri içerisinde bulunan ve kullanılmayan futbol sahası alanına da yeni bir futbol sahası yapmak için tahsisini istedi.

Aydın’dan sonda kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Dodurga için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, doğalgazın insanların yaşantısına kattığı kolaylıkları anlattı.

Dodurga’nın güzel insanlarının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, ardından da Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın taleplerine değinerek, “Sayın Bakanım, çok başarılı bir belediye başkanımız var. Dodurga’nın her derdiyle sorunuyla yakından ilgileniyor. Gençlerimiz için bir de futbol kulübü kuruldu. Kendileri bizden futbol sahası talebinde bulundular, ancak yer sıkıntısı var. Sizden ricamız, TKİ’ye ait futbol sahasının Spor Bakanlığına tahsisi konusunda kolaylık sağlamanız. Spor Bakanlığı saha yapmaya hazır. Siz yer tahsisini yapın, ben de tribünleri ve ışıklandırmasını üstleniyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sinema salonu konusuyla ilgileneceğini, ancak futbol sahası konusunda genel müdüre talimat verdiğini açıklayarak, “Genel Müdürümüz tahsis konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi, ben de buradan Dodurga’mıza futbol sahası hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)