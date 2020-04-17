Dodurga’ya 120 çöp konteynırı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyareti sırasında kendisiyle görüşme fırsatı bulan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Bakan Kurum’a ilçesiyle ilgili sorunları ve talepleri iletti. Başkan Aydın’ın ilettiği talepler arasında çöp konteynırı da yer aldı. Bakan Kurum konteynırın kısa sürede gönderileceğinin sözünü vermişti.

Başkan Aydın, daha sonra da AK Parti Çorum Milletvekilleri ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı vasıtasıyla taleplerin takipçisi oldu. Bakan Kurum’un talimatları doğrultusunda Dodurga Belediyesi’ne 120 adet çöp konteynırı gönderildi. İlçeye ulaşan ve belediye tarafından teslim alınan çöp konteynırları ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Bakan Murat Kurum ve emeği geçen Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti. Aydın, Dodurga’nın daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

(Mehmet DALAR)