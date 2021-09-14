Dodurga’nın tarihi bir kitapta toplandı
Çorum’un Dodurga ilçesinin tarihi, kapsamlı bir çalışmayla tam 446 sayfalık “hacimli” bir kitap haline getirildi. Kitap, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Dodurga Eğitim, Kültür, Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından oluşturuldu ve bastırıldı.
Dodurga 14.09.2021, 20:40
34
“Türk Eli İslam Coğrafyası Dodurga” isimli kitap, Mustafa Çınar başkanlığında, her biri alanında uzman Mehmet Akif Çelik, M.Vehbi Köklükaya, Yılmaz Boztemur, Hatice Sena Avcı, Şeyma Çelik, Meryem Köklükaya, Mustafa Tatlısu ve Halim Sağlam’dan oluşan bir grup tarafından hazırlandı.
(Aliye ÖNCEL)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu