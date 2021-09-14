Dodurga’nın tarihi bir kitapta toplandı

“Türk Eli İslam Coğrafyası Dodurga” isimli kitap, Mustafa Çınar başkanlığında, her biri alanında uzman Mehmet Akif Çelik, M.Vehbi Köklükaya, Yılmaz Boztemur, Hatice Sena Avcı, Şeyma Çelik, Meryem Köklükaya, Mustafa Tatlısu ve Halim Sağlam’dan oluşan bir grup tarafından hazırlandı.

(Aliye ÖNCEL)

