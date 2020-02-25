Dodurga’daki okulları ziyaret etti

Dodurga programına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Sarı, sonrasında Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, Dodurga İmam Hatip Lisesi, Dodurga İmam Hatip Ortaokulu, Alpagut İlk ve Ortaokulu, Akkaya İlkokulu, Tutuş İlkokulu, Dodurga ÇPL, Mustafa Kemal İlkokulu ve bünyesinde bulunan anasınıfı ile özel eğitim sınıfını ziyaret ederek öğrenciler ile buluştu.

Anasınıfı ve özel eğitim sınıf öğrencileri ile yakından ilgilenen Sarı, öğrenciler ile çeşitli etkinliklere katıldı. Sarı, idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)