Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
114365
ALTIN
324.385
DOLAR
6.1305
STERLİN
7.9920
EURO
6.6634

Dodurga’daki okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dodurga ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Dodurga’daki okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dodurga ilçesindeki okulları ziyaret etti.

25 Şubat 2020 Salı 22:40
Dodurga’daki okulları ziyaret etti

Dodurga programına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Sarı, sonrasında Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, Dodurga İmam Hatip Lisesi, Dodurga İmam Hatip Ortaokulu, Alpagut İlk ve Ortaokulu, Akkaya İlkokulu, Tutuş İlkokulu, Dodurga ÇPL, Mustafa Kemal İlkokulu ve bünyesinde bulunan anasınıfı ile özel eğitim sınıfını ziyaret ederek öğrenciler ile buluştu.

Anasınıfı ve özel eğitim sınıf öğrencileri ile yakından ilgilenen Sarı, öğrenciler ile çeşitli etkinliklere katıldı. Sarı, idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dodurga’da dut fidanı dağıtıldı
Dodurga’da dut fidanı dağıtıldı
Küpesini İdlib'deki çocuklar için bağışladı
Küpesini İdlib'deki çocuklar için bağışladı
Dodurga CHP’de Mustafa Biçer güven tazeledi
Dodurga CHP’de Mustafa Biçer güven tazeledi
Dodurga'ya spor kompleks alanı
Dodurga'ya spor kompleks alanı
Ayva Yarışması’nda hünerlerini sergilediler
Ayva Yarışması’nda hünerlerini sergilediler
Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim