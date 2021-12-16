Son Dakika

Dodurga’daki ADL sosyal tesisi belediyeye devredildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait “Alpagut Dodurga Linyit” ADL Sitesi sosyal tesislerinin uzun süren uğraşların ardından belediyeye geçtiğinin müjdesini verdi.

Dodurga 16.12.2021, 21:56
48
Dodurga’daki ADL sosyal tesisi belediyeye devredildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Türkiye Kömür İşletmeleri ADL Sitesi sosyal tesisleri için TKİ’yi ziyaret etti. TKİ Genel Müdürlüğü’nde çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Aydın, tesislerin devri için gerekli imzaları da attı.
Türkiye Kömür İşletmeleri ADL Sitesi Sosyal Tesisleri’nin (Lojmanlar) tümüyle kullanım hakkının Çorum’un Dodurga Belediyesi’ne geçtiğini ve 170 dönüm alana yeni yatırım yapılacağını açıklayan Dodurga Belediye Başkanı Aydın, tesislerin tamamen yıkılarak yerine 100-150 kişi (Bay-Bayan) istihdamlı çok güzel bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.
Dodurga Belediye Başkanı Aydın, yeni yatırımla ilgili olarak, “İleriki zamanda Dodurgalı kardeşlerimizle hayallerimizi ve projemizi paylaşacağız. Desteklerinden Dolayı Enerji Bakanımıza, Vekillerime İl Başkanıma, TKİ Genel Müdürüme, Daire Başkanıma Şükranlarımı Sunarım. Hepimize hayırlı olsun” görüşlerine yer verdi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 15 22
11. Boluspor 16 21
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 16 18
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@