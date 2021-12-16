Dodurga’daki ADL sosyal tesisi belediyeye devredildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Türkiye Kömür İşletmeleri ADL Sitesi sosyal tesisleri için TKİ’yi ziyaret etti. TKİ Genel Müdürlüğü’nde çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Aydın, tesislerin devri için gerekli imzaları da attı.

Türkiye Kömür İşletmeleri ADL Sitesi Sosyal Tesisleri’nin (Lojmanlar) tümüyle kullanım hakkının Çorum’un Dodurga Belediyesi’ne geçtiğini ve 170 dönüm alana yeni yatırım yapılacağını açıklayan Dodurga Belediye Başkanı Aydın, tesislerin tamamen yıkılarak yerine 100-150 kişi (Bay-Bayan) istihdamlı çok güzel bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

Dodurga Belediye Başkanı Aydın, yeni yatırımla ilgili olarak, “İleriki zamanda Dodurgalı kardeşlerimizle hayallerimizi ve projemizi paylaşacağız. Desteklerinden Dolayı Enerji Bakanımıza, Vekillerime İl Başkanıma, TKİ Genel Müdürüme, Daire Başkanıma Şükranlarımı Sunarım. Hepimize hayırlı olsun” görüşlerine yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

