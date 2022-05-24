Dodurga’da yeni yollar açılıyor

Dodurga Belediyesi ilçe genelinde yol ağını genişletmeye devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ki mahallelerde yeni yolları açmaya devam ediyor. Açılan yollar daha sonra ekipler tarafından asfalt öncesi son hazırlıkları yapılıyor.

Esentepe Mahallesi’nde dolgu sermeleri tamamlanırken, Fatih Mahallesi'nde yeni açılan yolda da dolgu çalışmaları tamamlandı. İki bölgede de ilerleyen günlerde asfalt serme çalışması yapılacak.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın yaptığı açıklamada; “Yol medeniyettir oda bizim işimiz yeni açtığımız cadde ve sokakları asfalta hazır hale getirmeye çalışıyoruz bu gün Esentepe Mahallesi, yarın Fatih mahallesi. Dua sizden çalışmak bizden” şeklinde konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

