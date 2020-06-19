Dodurga’da suya indirim

Dodurga Belediyesi Haziran Ayı olağan Meclis toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Aydın başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda alınan kararlara göre içme ve temizlik için kullanılacak su ücretinde indirim yapılacağı belirtildi. Dodurga’da 30 tona (yaklaşık iki aylık kullanılan) kadar kullanılan su 1.5 TL’den ücretlendirilecek.

(Haber Merkezi)