Dodurga’da suya indirim
Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 tona kadar kullanılan su 1.5 TL’den ücretlendirilecek.
Dodurga 19.06.2020, 19:53 19.06.2020, 19:54
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Dodurga Belediyesi Haziran Ayı olağan Meclis toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Aydın başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda alınan kararlara göre içme ve temizlik için kullanılacak su ücretinde indirim yapılacağı belirtildi. Dodurga’da 30 tona (yaklaşık iki aylık kullanılan) kadar kullanılan su 1.5 TL’den ücretlendirilecek.
(Haber Merkezi)
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