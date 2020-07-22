Dodurga’da doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tabloya rağmen 2020 yılında çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini belirten Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Dodurga’nın modern ve çağdaş bir kente dönüştürme yolunda başlattıkları seferberlikte emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Dodurga’da durdurulamayacak büyük bir değişim seferberliği başlattıklarına dikkat çeken Aydın, “Dodurga’nın alt ve üst yapısında başlattığımız çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi şekilde etkilemiştir. Her türlü olumsuz koşula rağmen yatırımların sürekliliğinde ve hizmetlerimizde aksama yaşatmıyoruz. Yatırımlar 2020 yılda da hız kesmeden devam edecek” dedi.

Çorum Doğalgaz A.Ş. tarafından yapılan açıklamada da, “Dodurga halkı, doğalgazın insanın yaşam kalitesine kattığı konforu yaşayarak benimsemiştir. Bu sayede de ilçemizde doğalgaz aboneliğine yoğun bir ilgi ve talep söz konusudur. Her şeyden önce aile bütçesini zorlamadan ekonomik bir rahatlama sağlar. Yaşam kalitesini temsil eder, konforlu bir rahatlama sağlar. Çevreye duyarlı, doğa dostu bir ısınma şeklidir.

Avantajlar sunan bu ısınma sistemine duyarsız kalmayan Dodurga halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Dodurga halkımıza ilgilerinden dolayı Çorum Doğalgaz Dağıtım A.Ş olarak teşekkür ediyoruz ve halkımızın daha konforlu, ekonomik, sağlıklı yaşaması içinse hizmetlerimiz devam edecektir” denildi.(Haber Merkezi) aları devam ediyor. Bizde mazeret olmaz, hizmet olur. Belediyecilik kesinlikle ağalık efendilik değildir. Emir, ferman makamı hiç değildir. Belediyecilik, insanlara hizmet götürmektir. İnsanlara hizmet etmektir. İnsanları doğru ve adil bir şekilde yönetmektir. Biz geldiğimiz günden beri bunu gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Tepebayat Mahallemizin bir sıkıntısını daha giderdik. Yapılan istinat duvarı ile yolda meydana gelen göçmeleri giderdik. Tepebayat halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)