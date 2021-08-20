“Dodurga yaşanabilir kent haline geldi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Dodurga ilçesinin yapılan yatırımlar ve hizmetlerle yaşanabilir bir kent haline geldiğini söyledi.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Dodurga’ya giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapılan bazı yatırımları yerinde inceledi. Sağlanan hibe destekleriyle Belediye tarafından yapımı tamamlanan ve 1 milyon TL’ye mal olan düğün salonunu gezen Milletvekili Ceylan, salon hakkında Başkan Aydın’dan bilgiler aldı.

Ceylan, yapılan salonla birlikte artık düğünlerin hem kapalı, hem de açık alanda güzel bir ortamda yapılacağı söyleyerek, Belediye Başkanı Aydın’ı böyle bir tesisi kazandırdığı için tebrik etti.

Ceylan, daha sonra ise, ikinci etabına devam edilen TOKİ konutlarını gezdi. 1 etapta 98 konutun tamamlandığı TOKİ Konutlarında ikinci etapta ise 160 olmak üzere toplam 158 konutun Dodurga’ya kazandırıldığını vurgulayan Ceylan, “Dodurga vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak ve kolaylaştırmak adına durmak yok yola devam parolası için hizmetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi