Dodurga'ya Kadın Kültür Merkezi
Çorum'un Dodurga İlçesi'ne Kadın Kültür Merkezi yapılacak.
Dodurga 25.02.2021, 22:11
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Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Kaya ile Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçeye yapılması planlanan Kadın Kültür Merkezi projesi üzerinde istişarelerde bulundu.
Milletvekili Kaya, Belediye Başkanı Aydın'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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