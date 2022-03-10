Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu mazbata aldı

Hafta sonunda yapılan genel kurulda uzun süredir başkanlık yapan Nafel Karabacak ile girdiği başkanlık yarışında galip çıkan Cafer Türkoğlu, odanın yeni başkanı oldu. Rakibinin 29 oy alabildiği genel kurulda 108 üyenin desteğini alan Cafer Türkoğlu seçimi kazanırken, bugün de mazbatasını alarak resmen göreve başlamış oldu.

Osmancık İlçe Seçim Kurulu’na Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni yönetim kurulu üyeleri Kenan Kabakcı, Şaban Öz, Ramazan Yılmaz, Mutlu Ünal, Dursun Erdoğan ve Osman Sözüdoğru ile birlikte giden Oda Başkanı Türkoğlu’na mazbata töreninde ilimiz merkezinden de bazı oda başkanları eşlik etti.

Törene Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Seyyar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Sobacı, Çorum Çilingirciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen ile Çorum Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak da katıldı.

Çorum’daki oda başkanları çiçeği burnunda Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cafer Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak başarılar dilediler.

(Volkan SINAYUÇ)

