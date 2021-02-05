Dodurga'da feci kaza: 1 ağır yaralı
Çorum'un Dodurga İlçesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.
Dodurga 05.02.2021, 22:30
35
Edinilen bilgilere göre Dodurga'nın Şatar Mahallesi Karaağaç Mevkii'nde tarlasında çalışan Ahmet Didiş (88) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken, Ahmet Didiş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beli kırılan ve kalp damarında çatlak olduğu öğrenilen Ahmet Didiş, hayati tehlikesinin bulunması sebebi ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
açık