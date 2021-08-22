“Dodurga bölgenin parlayan yıldızı oldu”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Muğla ve çevresinde yaşanan yangın felaketi bölgesinde bulunması nedeniyle ara verdiği ilçe ziyaretlerine yeniden başladı.

Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Erhan Yumlu, Kadri Yücel, Meral Göz, Yılmaz Peker, Muhammed Durak Çelik, Mücahit Keskinel, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte Dodurga İlçesi’ni ziyaret etti.

Belediye binası önünde Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer tarafından karşılanan Ceylan, ilçeye yapılan yatırımlar ve sağlanan ödenekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dodurgalıların gerek yerel seçimlerde, gerekse de genel seçimlerde her zaman AK Parti’ye büyük destek verdiğini dile getiren Ceylan, AK Parti’nin de Dodurga’ya çok önemli yatırımlar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini vurguladı.

3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Aydın’ın ilçe teşkilatıyla birlikte Dodurga’nın adeta çehresini değiştirdiğini anlatan Ceylan, hizmetleri yapma noktasında imkanları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını ifade ederken, bakanlara da teşekkür etti.

Dodurga’da yaşayan insanların evlerinde konforun artırılmasından dolayı Doğalgaz’ın yüzyılın yatırımı olduğunu kaydeden Ceylan, Dodurga’ya yapılan diğer yatırımları sıralarken, 1 milyona mal olan düğün salonunun bittiğini, ayrıca gençlere spor yapmalarına imkan sağlayacak spor salonu sözünü verdiğini hatırlatarak, 2 milyon 500 bin TL’lik tesislerin yapımına devam edildiğini söyledi.

1 milyon 500 bin TL’lik Güneş Enerji Santrali’nin bitim aşamasına geldiğini, Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla ilçede bazı caddelerin sıcak asfalta kavuşturulduğunu anlatan Ceylan, 1.5 milyon değerindeki itfaiye binasının bitirildiğini vurguladı.

Doğalgaz açılış töreninde futbol sahası konusunda da bir sözü verdiğini dile getiren Ceylan, stadyumu da bitirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız daha iyi şartlarda ve imkanlarda spor yapma fırsatı bulacaklar” dedi.

TOKİ konutlarının ilk etabının bitirildiğini ve 2. Etapta da çalışmaların sürdüğünü belirten Ceylan, toplamda 260 TOKİ konutlarının adeta Dodurga’nın çehresini değiştirdiğini ve ayrıca ilçede hayat standardının yükselmesini sağladığını dile getirdi.

Obruk Barajı’nın etrafından Belediye’nin yapımına başladığı tesisler, sentetik semt sahaları, yaşlı bakımevi, yüzme havuzu, Millet Bahçesi projelerine de kısa sürede başlanacağını kaydeden Ceylan, Dodurga’yı daha yaşanabilir, refah seviyesi yükselen bir ilçe haline getirebilmek için elbirliği ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dodurga’nın bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden Ceylan, “Yapılan yatırımlar ve hizmetlerde bizlerden daha çok Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızın katkısı çok daha fazladır. Dodurga’ya daha fazla ne yapabilirimin çabası içerisindesiniz. Bizleri deva arıyorsunuz, taleplerini aktarıyorsunuz. Dodurga için 2 Mustafa’nın bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi. (Haber Merkezi)