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Dodurga Berk’te yağmur için kurban kesip dua ettiler

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Berk Köyü'nde yağmur yağması için köylüler kendi arasında para toplayıp kurban keserek yağmur duası etti. Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık da yağmur duasına ve kurban kesimine katıldı.

Dodurga 21.01.2021, 19:46
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Dodurga Berk’te yağmur için kurban kesip dua ettiler

Yağmur yağışının olmaması nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın sona ermesi için köy halkı, kendi aralarında topladıkları parayla büyük baş hayvan alarak kurban eden halk kurbanlık eti vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlar ve kaymakam yağmur duasında bulundu. Kaymakam Işık ile beraberindeki heyet ve halkın katıldığı etkinlik Berk Köyü Camii'nde yapıldı. Pandemi olması nedeni ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği de görüldü. Vatandaşlar, kuraklığın sadece çiftçileri değil tüm halkı ilgilendirdiğini ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

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