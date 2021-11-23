Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın acı günü

Ankara-Kırıkkale Karayolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Erdi Çakıcı, Ankara’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın ablasının çocuğu olan Erdi Çakıcı'nın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'de seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savrulmuş, kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, önceki gün gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Erdi Çakıcı idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in kullandığı 60 DG 310 plakalı çekicinin römorkuna çarptı.

Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Erdi Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan K.A. ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

