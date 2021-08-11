Çorum Belediyesi’nden Dodurga’ya asfalt 

Çorum Belediyesinin Dodurga’da yaptığı asfalt çalışmasını Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir birlikte inceledi.

Bizim için Çorum ilçeleriyle beraber bir bütün diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,” Belediye Meclisimizde almış olduğumuz karar doğrultusunda bizden talepte bulunan ilçelerimize bin tona kadar asfalt desteğinde bulunuyoruz. Şuan itibariyle Dodurga İlçemizin asfalt talebini yerine getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün asfalt ekibi ve asfalt serim araçlarımızla Dodurga’mızın 9 metre genişlikteki Mimar Sinan ve Zübeyde Hanım Caddelerinin 700 metre uzunluğundaki kısmına 1000 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Dodurgalı hemşehrilerimize yeni yolları hayırlı uğurlu olsun” dedi.



AYDIN’DAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesinden asfalt talebinde bulundukları andan itibaren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibi tarafından sürecin çok hızlı bir şekilde takibinin yapıldığını ifade eden Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Aşgın, Aydın’ın projelerini dinledi

Dudurga’da Çorum Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın, Dodurga’ya kazandırmayı planladığı millet bahçesi, millet kafe ve seyir terası projelerini dinledi. Projelerin uygulanacağı alanlarda incelemede bulundu.



