Çinli işadamlarına “Dodurga” daveti!

İlçenin ilçesinin gelişmesi ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yoğun bir tempoda çalışan Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ankara’da temaslarda bulundu.

Başkan Aydın’ın görüşme yaptığı kişiler arasında Çinli işadamları da yer aldı. Türkiye’deki Çinli İş İnsanları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan ile bir toplantıda bir araya gelen Başkan Aydın, toplantının son derece verimli geçtiğini açıklandı.

Çinli İş İnsanları Derneği Başkanı Quan’dan ilimiz ve ilçesine yatırım yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Aydın, Zhou Yan Quan’ın yatırım konusunda gerekli desteği vereceğini söylediğini dile getirdi.

Mustafa Aydın: “Dernek Başkanı Zhou Yan Quan ile çok verimli bir toplantı yaptık. Kendisini öncelikle Çorum ve Dodurga’ya davet ettim. İlimiz ve ilçeyi gelip görmeleri, yatırım yapmalarını istedim. Kendisi de programının uygun olduğu bir dönemde gelebileceğini ifade etti. Ayrıca yatırım konusunda da nereden olursa olsun Dodurga'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarına Çin’den kredi sağlamayı taahhüt etti. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yatırım yapacak iş insanları çıkacaktır. Dodurga ve Çorum’un ekonomisini, istihdamına katkı sağlayarak yatırımlar memleketimize kazandırılır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)