Milliyetçi Hareket Partisi Dodurga İlçe Başkanı Erol Büker’in babası Bekir Büker vefat etti.

Erol Büker’in yanısıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Milletvekili Adayı Alper Büker’in de babası olan Bekir Büker’in cenazesi önceki gün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Dodurga’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

