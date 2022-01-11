Başkan Aydın’dan öğrencilere ödül

Ziyarette öğrencileri tebrik eden Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, “İlçemizde bu iki değerli öğrencimiz güzel bir başarı elde etmişlerdir. Bu kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. İlçemizde eğitim öğretime göstermiş olduğunuz önemin ürünlerini toplamaya başlamış bulunmaktayız. Gerek okullarımızın onarım tadilatına gerek öğrencilerimize sunmuş olduğumuz yardımlarımız ve öğrencilerimizin azimli mücadeleleri sonucunda her geçen gün eğitim öğretim çıtamız yükselmektedir. Bu kardeşlerimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz ve Okul Müdürümüz eşliğinde belediyemizde bizleri ziyarette bulundular. Bu kardeşlerimizin başarısını ödüllendirdik. İnşallah bu öğrencilerimizin başarısı diğer öğrencilerimize örnek olur ve bu tür başarılarla daha çok karşılaşırız. Her dönem öğrencilerimizin yanındayız ve başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

Başarılarının karşılığında Başkan Aydın’dan aldıkları hediye için mutlu olduklarını belirten öğrenciler de, “Bizler çok emek verdik. Belediye Başkanımız her zaman bizlere maddi ve manevi destek sağladı. Destek vermeye devam edeceklerinden eminiz. İlçemize ve milletimize hayırlı birer birey olmak için en iyi şekilde eğitimimizi sürdüreceğiz. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

