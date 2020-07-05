50 bin TL ödül verecek

Alınan bilgilere göre Emin Terlemezoğlu'na ait ahırda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süren uğraşlar sonucu alevler söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Jandarma ahır ve çevresinde inceleme yaptı.

Geçmiş dönem İyi Parti Çorum Belediye Başkan adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu ve yakınları jandarmaya giderek şikâyette bulundu.

Terlemezoğlu yanan ahır ile ilgili “Biz bu yanan yeri neredeyse 20 yıldır ahır ve samanlık olarak kullanıyorduk. Tabi, yeri bize ait değildi. Bu sabaha karşı yandı. Biz biliyoruz ki, birileri yaktı veya yaktırdı. Jandarmaya şüphelendiğimiz kişileri söyleyip şikayetçi olduk. Yangında 20’ye yakında çam ağacı zarar gördü” dedi.

Terlemezoğlu, daha sonra ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaparak “Dodurga’da neler oluyor? Dün gece mala kastettiler, yarın cana kast edebilirler. Hata yapmak ile aptallık farklı şeyler. Olayı yapanı (yaptıranı değil?!) gören, duyan, gördüğünü, duyduğunu ispatlarsa 50 bin TL ödül vereceğim” dedi.