YRP Boğazkale ilçe başkanlığına Ahmet Atila atandı
Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamada Boğazkale ilçe başkanlığı görevine Ahmet Atila’nın getirildiği belirtildi.
Boğazkale 26.06.2020, 18:50
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Atila'nın görevlendirme belgesini Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş verirken programa Merkez ilçe Başkanı Ferhat Yeğen ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. (Haber Merkezi)
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