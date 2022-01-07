Yeni yıla Hattuşa gezisi ile başladılar

Çorum’da Hitit Üniversitesi’nde okuyan ve Diyanet Yurdu’nda kalan öğrenciler yeni yılın son günlerinde ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezerek öğrendiler.

Hitit Üniversitesi’nde okuyan Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye ve Afganistan uyruklu 30 uluslararası öğrenci Hitit medeniyetine başkentlik yapan Boğazkale Hattuşa ile Yazılıkaya ve Alacahöyük’ü gezdiler.

Aynı zamanda Diyanet Yurdu’nda kalan öğrencileri gezileri sırasında Hititolog Özgür Meriç bilgilendirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

