Yazır Köyü hizmet bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Boğazkale ilçesinin Yazır Köyü’nü ziyaret ederek halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, geçtiğimiz aylarda da Yazır Köyü’nü ziyaret etmiş ve sorunları yerinde incelemişti.



Yazır ve Sarıçiçek köylerinin fosseptik kanalının çaya aktığını, çayın Boğazkale ilçesine kadar devam ettiğini belirten Tahtasız, “Köy halkımız sebze meyvelerini bu su ile suluyor. Hayvanlar bu sudan içmek zorunda kalıyor. Bu durum hem insan sağlığına, hem diğer canlılara ve doğaya büyük zarar veriyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi.

Yazır Köyü’nde inceleme yapan Tahtasız, daha önce gündeme getirdikleri yolun asfalt probleminin, programa alındığını hatırlatarak, bir an önce yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Yazır Köyü Muhtarı Haydar Ankıtçı, fosseptik kanalının çaya akması ile ilgili problemin acilen çözümünü beklediklerini söyledi.

Muhtar Ankıtçı, köyde içme suyu problemi yaşandığını, suyun 24 saatte sadece birbuçuk saat aktığını anlatarak, su sorununun da çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Çöplerin 15 günde bir alındığına dikkati çeken Muhtar Ankıtçı, “Çöplerimizin daha sık alınmasını istiyoruz” dedi.

Tahtasız, sorunları ilgili kurumlara ileteceğini ve çözümün takipçisi olacağını açıkladı. (Haber Merkezi)

