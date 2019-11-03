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Yabancı sporculardan Hitit tarihine yolculuk

2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 38 ülkeden Çorum’a gelen sporcular Hititlerin başkenti Hattuşa’yı gezdi. 

Yabancı sporculardan Hitit tarihine yolculuk

2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 38 ülkeden Çorum’a gelen sporcular Hititlerin başkenti Hattuşa’yı gezdi. 

03 Kasım 2019 Pazar 00:52
Yabancı sporculardan Hitit tarihine yolculuk

Hattuşa antik kentinin Çorum’un insanlık tarihi açısından önemli sayılan yerlerden biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen sporcu kardeşlerimiz, antrenörleri ve hakemler şehrimizi gezip burada gördükleri güzellikleri kendi ülkelerine götürecekler. 6 kıtadan yaklaşık 400 kişi birer kültür elçisi olarak kendi ülkelerine dönecek ve temiz şehir, kültürün merkezi, 7 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan şehir diye Çorum’u anlatacaklar. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. İnanıyorum ki Çorum’umuzun dünyada ki bilinirliği bu çapta büyük ve güzel organizasyonlarla daha da artacak” dedi. 
7 bin yıllık geçmişe sahip olan Hattuşa’nın tarihine tanıklık eden sporcular Boğazkale ilçesine hayran kaldılar. 

(İHA)

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