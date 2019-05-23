Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti

Boğazkale’de ilk olarak İlçe Kaymakamlığı’na geçen Çiftçi, burada Kaymakam Yunus Ataman’dan brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hitit Köyü’ne geçen Vali Mustafa Çiftçi, inşaatı 2018’de tamamlanan ancak çevre düzenlemesi yapılmadığı için atıl vaziyette bekleyen Hitit Köyü’nün çevre ve peyzajının en kısa sürede tamamlanması için yetkililere gerekli talimatı verdi.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, 31 Mart’ta Belediye Başkanı seçilen Mesut Ocaklı’ya “hayırlı olsun” ziyaretinin ardından Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçerek köy ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiler.

(Taner ŞİMŞEK)