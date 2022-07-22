Ünlü ressamlar Hattuşa’da

Türkiye’nin 21 ünlü ressamının yer aldığı ve Festival kapsamında düzenlenen “Sanat Buluşmaları” uyarınca ilimize gelen ressamlar önceki gün Boğazkale Hattuşa ve ve Yazılıkaya’yı gezdiler.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel tarafından Dulkadiroğulları Konağı’nda ağırlanan sanatçılar Hattuşa örenyerini gezdikten sonra Yazılıkaya Açık Hava Tapınağında Hitit Mitolojisinden esinlenerek sahnelenen bir drama gösterisine katıldı.

Yazılıkaya’da düzenlenen etkinlik ve gezinin ardından 370 yıllık tarihi Dulkadiroğulları konağına geçen gezi ekibi burada İlçe Kaymakamı Yücel’in ev sahipliğinde 100 Yıllık Tarihi Hattuşa Kazıları Anı Evini ziyaret etti.

Tarihi konakta yenen öğle yemeğine müteakip ressamlar Hitit Köyü Sergi Salonu’nda açık bulunan Bünyamin Ağbal kişisel resim sergisi ve müzeyi de gezerek ilçeden ayrıldı.

Heyette ressamlar, Ahmet Türe, Ali Düzgün, Aslı Özen, Aynur Mahmudova Kaplan, Birtan Çakmakçı, Bünyamin Balamir, Elif Yılmaz, Emine Kasap Karakoç, Gafur Uzuner, Gülay Birben, Güzin Arısoy, Birsen Çeken, Mehmet Akif Orçan, Muteber Burunsuz, Hüseyin Yıldırım, Sena Sengir Aydın, Siret Uyanık, Tülay Deniz Gümüş, Yusuf Akgün, Zehra Sengir ve Ziver Kaplan yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

