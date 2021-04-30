“Turizmci can çekişiyor”

DEVA Partisi İl yönetimi Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hititlere 450 yıllık başkentlik yapan Boğazkale / Hattuşa’yı ziyaret etti. Buradaki turizm tesislerini inceleyen ve esnafla görüşen DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, sorunları dinleyerek taleplerini not aldı.

Heyeti ağırlayan Aşıkoğlu Tesisleri sahibi Cengiz Aşıkoğlu da “Bizler 1960’dan beri bu işle uğraşıyoruz. Tesisimiz 400 kişilik restoran ve 100 yataklı turizm belgeli otel işletmesine sahiptir. Bizler, Çorum turizmi için Boğazkale turizmi için canımızı dişimize taktık, ancak bugünlerde yetkililer gelip halimizi hatırımızı sormuyor, ne yaparsınız, ne yapabiliriz demiyor. Bugünümüzden vazgeçtik geleceğimizden şüphe duyuyoruz” dedi.

Deva Partisi İl Başkanı Vargeloğlu da; “Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanlı Hattuşa / Boğazkale ve Alacahöyük antik kentiyle Çorum, çevre illere göre turizmden en az payı alan, en az tanıtımı yapılan, en az turist alan ili olduğunu biliyor ve haykırıyorduk. Zaten zorda olan turizm sektör, koronavirüs pandemisi nedeni ile tamamen can çekişir hale geldiğini, hatta ölmek üzere olduğunu görmüş bulunmaktayız. Göstermelik çözümler, yapıyor gibi görünüp yapılmayanları ile meşhur AKP iktidarı, Çorum turizmini tamamen unutmuş bunu da üzülerek görmüş bulunmaktayız, DEVA iktidarı inşallah tüm dertlere çare olacaktır” görüşünü dile getirdi.



(Haber Merkezi)

